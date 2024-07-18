В Москве появились осы-гиганты и ядовитые пауки

Из-за жары в столице появились два южных вида ос и ядовитые пауки Аргиопа Брюнниха. Об этом агентству «Москва» рассказал энтомолог Роман Хряпин.

«В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — сказал он.

Длина тела самок сколий-гигантов может достигать четырех сантиметров. Самцы чуть меньше — от 2,6 до 3,2 сантиметра.

Хряпин также добавил, что из-за потепления климата на север также перебираются некоторые виды насекомых и членистоногих. Так, по словам Хряпина, в Москве и московской области не первый год наблюдают богомолов.

«Также можно встретить испанских слизней», — сказал энтомолог.

Кроме того, как отметил Хряпин, в течение нескольких лет в Московском регионе также «освоился» южный вид пауков Аргиопа Брюнниха.

«Если до него дотронуться, то, защищаясь, он может вас укусить, будет очень больно. Он ядовитый, но умереть от него вы вряд ли сможете», – пояснил Хряпин.

В июне этого года среднемесячная температура в Москве была выше климатической нормы на 2,5 градуса. А 2 июля в городе был побит температурный рекорд 134-летней давности — температура воздуха в столице превышала 33 градуса.

По прогнозам синоптиков, жаркое и теплое лето продержится в Москве еще три недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что уже в конце июля температурный фон «вернется в положенное в середине лета климатическое русло» и не будет превышать 25 градусов.

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