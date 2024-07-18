Возбуждено уголовное дело об избиении москвича полицейскими из-за национальности

Как стало известно «Холоду», Следственный комитет возбудил уголовное дело спустя восемь месяцев после того, как полицейские избили и оскорбили из-за национальности жителя Москвы Тамерлана Марзоева.

«Возбуждение уголовного дела — безусловно положительное событие в истории Тамерлана. Таким образом государство признало, что преступление было совершено сотрудником полиции и это не было выдумкой заявителя. Но крайне длительный срок проверки свидетельствует о том, что точка в деле не поставлена, потерпевшему и его адвокату придется и дальше активно отстаивать свои интересы, чтобы виновные понесли наказание», — прокомментировал «Холоду» возбуждение уголовного дела юрист «Команды против пыток» Георгий Иванов.

В октябре прошлого года Марзоев и его беременная жена Арюна возвращались домой, когда к ним подъехал полицейский патруль. Машина перегородила дорогу, и из нее вышли двое сотрудников полиции.

«Он стал спрашивать меня, откуда я родом. Я ответил, что живу в Москве с седьмого класса и что я уроженец Северной Осетии. В этот момент сотрудник сказал: “Че вы сюда понаехали?”» — рассказал Марзоев.

Мужчина отметил, что вопросы о национальности возмутили его жену, и она начала ругаться с полицейскими. Когда Марзоев встал между ней и сотрудниками полиции, те несколько раз ударили его в челюсть.

Марзоева с супругой доставили в отделение полиции, где сотрудники потребовали, чтобы мужчина разделся и приседал. После его отвезли в больницу, где врачи диагностировали Марзоеву двусторонний перелом челюсти и многочисленные ушибы.

После случившегося юристы Марзоева обратились в СК и потребовали провести служебную проверку в отношении полицейских. «Команда против пыток» в декабре прошлого года писала, что проводившая проверку следователь перестала выходить на связь. Когда же юристы могли добиться личного приема у руководителя контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве, они выяснили, что ведомство отказалось возбуждать уголовное дело.

При этом, как отмечает «Команда против пыток», следователь не предоставила вовремя постановление об отказе в возбуждении дела, которое было необходимо для продолжения работы юристов.

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