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СК не стал возбуждать уголовное дело после того, как полицейские избили жителя Москвы и оскорбили его из-за национальности

17:55 • 12.12.2023

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело после жалобы жителя Москвы Тамерлана Марзоева о том, что полицейские избили его и оскорбили из-за национальности. Об этом сообщает «Команда против пыток».

В середине октября Марзоев и его беременная жена Арюна возвращались от друзей. Силовики остановили их начали спрашивать Марзоева, откуда он. 

«Я ответил, что живу в Москве с седьмого класса и что я уроженец Северной Осетии. В этот момент сотрудник сказал: “Че вы сюда понаехали?”», — рассказал Марзоев. По его словам, происходящее не понравилось его жене и та начала ругаться с силовиками. Когда Марзоев загородил жену от полицейского, тот несколько раз ударил его в челюсть. 

После того, как пару доставили в отделение полиции, Марзоева продолжили оскорблять из-за национальности, а затем заставили полностью раздеться и приседать. В больнице, куда его отвезли из ОВД, Марзоеву диагностировали двусторонний перелом челюсти и многочисленные ушибы на голове. 

Юристы Марзоева подали заявления в СК и потребовали провести служебную проверку в отношении полицейских. «Команда против пыток» пишет, что следователь, проводящая проверку, перестала выходить на связь до окончания срока этой проверки. Когда юристы добились приема у руководителя контрольно-следственного отдела ГСУ СКР по Москве, они узнали об отказе в возбуждении уголовного дела. 

«Команда против пыток» отмечает, что следователь должна была предоставить постановление об отказе в возбуждении дела до 1 декабря, но не сделала этого до сих пор.   

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