Из-за дефицита кадров российские компании ищут айтишников в Африке

Страдающие от дефицита кадров российские компании активно ищут новых сотрудников в Африке. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные рекрутингового портала hh.ru. По его данным, чаще всего российские наниматели ищут там продажников и IT-специалистов.

Рекрутеры сообщили, что в первой половине 2024 года из десяти государств с наибольшим приростом вакансий от российских компаний семь оказались странами Африки. Во многих из них количество вакансий по сравнению с первым полугодием 2023 года выросло в разы, а в некоторых даже на порядки.

Лидером по темпам роста количества вакансий от российских компаний стала Кения. Если в первой половине 2023 года там искали лишь 161 сотрудника, то в 2024 году вакансий стало уже 6400. В других африканских странах рост также был значительным, хотя общее количество вакансий и осталось довольно скромным, сообщили в hh.ru. Так, в Зимбабве число вакансий увеличилось в 15 раз (до 165), в Камеруне — в девять раз (до 130), в Замбии — в восемь раз (до 224). Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире — там их стало 1700, что в семь раз больше прошлогодних показателей.

При этом в абсолютном выражении по числу вакансий российских компаний по-прежнему лидируют страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, в Казахстане российские работодатели разместили 143 тысячи вакансий, а в Беларуси 106 тысяч.

В свою очередь, среди стран дальнего зарубежья лидерами по числу вакансий отечественного бизнеса, по данным портала, стали Турция и Сербия, в которых наниматели из России разместили по 23 тысячи вакансий.

В начале июня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование банка «Точка», писала, что с начала войны в Украине медианная зарплата IT-специалиста в России выросла на 15% и составила 244 тысячи рублей в месяц.

По данным издания, больше всего — на 46% — выросла зарплата разработчиков 1С. А самыми высокооплачиваемыми в IT-сегменте стали специальности product owner и мобильный разработчик (305 тысяч рублей в месяц), а также frontend-разработчик (239 тысяч рублей в месяц).

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