С начала войны зарплаты айтишников в России выросли на 15%

За последние два года медианная зарплата IT-специалиста в России выросла на 15% и составила 244 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования, проведенного банком «Точка».

По его данным, сильнее остальных — на 46% — с 2022 года выросла зарплата разработчиков 1С. Самыми высокооплачиваемыми в IT-сегменте стали специальности product owner и мобильный разработчик (305 тысяч рублей в месяц), а также frontend-разработчик (239 тысяч рублей в месяц).

Аналитики «Точки» объясняют заметный рост зарплат в IT-сегменте инфляцией и повышением спроса на IT-специалистов. «Еще один тренд последних двух лет: иностранные компании стали реже принимать на работу сотрудников из России. Параллельно с этим в стране появилось много успешных компаний, развивающих импортозамещение... Для них важно быстро расширить команду, и они готовы платить высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе лучших специалистов на рынке»,— пояснила лидер команды HR «Точки» Эльвира Фарвазова.

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В свою очередь, рекрутинговый портал hh.ru подсчитал, что на его сайте с января по май 2024 года было опубликовано около 1,3 миллиона резюме IT-специалистов. Из них чуть более 20% сообщили, что имеют опыт работы более 15 лет, 19% — опыт 3–6 лет, а 11% — опытом 9–12 лет. Еще 10% ищут работу, не имея опыта в IT-сфере.

При этом айтишники с опытом работы до года в среднем рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей, с опытом от года до трех лет — 68 тысяч рублей, от трех до шести лет — 86 тысяч рублей, а IT-специалисты с опытом работы более шести лет просят месячное жалование в размере 125 тысяч рублей. По данным hh.ru, самыми востребованными из них на российском рынке труда являются айтишники с опытом работы от трех лет.

«Потребность в людях на IT-рынке сегодня можно оценить на уровне 100 тысяч человек ежемесячно»,— отметила главный эксперт портала по рынку труда Наталья Данина.

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