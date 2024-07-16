Тысячи медуз приплыли к побережью аннексированного Крыма

Большое количество медуз заметили у побережья Черного моря в Сакском районе, Евпатории и Тарханкуте в аннексированном Крыму. Об этом сообщают телеканал «Первый Севастопольский», издание «45.ru», местные телеграм-каналы, а также телеграм-канал Baza.

«Первый Севастопольский» пишет, что медузы приплыли к побережью на несколько недель раньше обычного. Из-за этого часть Черного моря оказалась непригодной для купания.

Телеканал отмечает, что в Черном море можно найти два вида медуз. Первый — аурелии, белые медузы, не представляющие опасности для человека. Их укусы могут вызвать покраснение кожи и раздражение. Второй — корнероты, которые оставляют ожоги и могут спровоцировать аллергическую реакцию. «Первый Севастопольский» также пишет, что корнероты могут парализовать мелких морских обитателей.

Как утверждает издание «Кубанские новости», в этот раз к побережью Крыма приплыли опасные для человека синие корнероты. РИА «Новости» со ссылкой на профессора биологического факультета МГУ Елену Темереву пишет, что медузы могут представлять смертельную опасность в случае индивидуальной непереносимости и вызвать острую реакцию организма.

В мае этого года «нашествие медуз», нетипичное для этого времени года, наблюдалось в Анапе. Тогда местные жители стали выкладывать в соцсети фото и видео, на которых запечатлели тысячи белых медуз. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук объяснил скопление медуз прошедшим за день до этого штормом.

Абрамчук отметил, что подобные скопления медуз регулярно наблюдаются в Краснодарском крае. Он также призвал отдыхающих не прикасаться к ним.

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