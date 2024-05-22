Тысячи медуз приплыли в Анапу

У берегов Анапы заметили большое скопление медуз, нетипичное для этого сезона. Об этом сообщает местная редакция издания «Блокнот».

Жители города, плавающие на сапах в нескольких десятках метров от берега, прислали журналистам видео, на которых запечатлены тысячи медуз. На роликах видно, как люди плывут по морю на досках, при этом вода как будто покрыта белой пленкой. По информации «Блокнота», это аурелии — вид медуз, который не представляет большой опасности для человека. Они имеют круглую форму диаметром от пяти до 20 сантиметров и многочисленные нитевидные щупальца. Их укус может вызвать раздражение и покраснение кожи.

Скриншот из видео: «Блокнот»

«Анапа медиа», в свою очередь, пишет, что информация о нашествии медуз преувеличена. В разговоре с изданием автор видео с медузами сообщил, что они «как появились, так и исчезли». Он добавил, что у берега люди их «вообще не заметили», и что желающие могут купаться в море без риска соприкосновения с медузами. В то же время на пляжах Анапы много участков, покрытых водорослями, пишет издание.

В разговоре с РИА «Новости» кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук объяснил большое скопление медуз у береговой линии штормом, который прошел накануне. По его словам, медуз прибило к берегу ветром. Абрамчук подчеркнул, что в Краснодарском крае ежегодно наблюдают такие скопления медуз, и призвал отдыхающих не прикасаться к ним.

По данным «Блокнота», обычно пик активности медуз в Черном море приходится на период с середины июля по конец августа. В сентябре-октябре вода становится прохладнее и медузы исчезают.

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