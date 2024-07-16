Уровень домашнего насилия в Англии увеличивается более чем на треть из-за проигрышей сборной по футболу

Во время игр сборной Англии по футболу увеличивается уровень домашнего насилия в стране. В случае проигрыша показатели повышаются на 38%. Об этом пишет правозащитная организация Women's Aid.

«Футбол не является причиной домашнего насилия, но оно может стать более частым или серьезным после крупных матчей. Так, количество сообщений о подобных случаях увеличивается на 38%, когда Англия проигрывает», — говорится в сообщении Women's Aid в соцсети Х.

В свою очередь организация NCDV (National Centre For Domestic Violence) напомнила на своей странице в Х, что уровень домашнего насилия растет, когда английская сборная в принципе участвует в футбольных матчах вне зависимости от их итогов. «Футбол — не причина для насилия. Домашнее насилие — всегда преступление», — говорится в посте организации.

Как отмечает издание «Коса», данные об уровне домашнего насилия основаны на исследовании, проведенном в 2014 году доктором наук Стюартом Кирби и профессором Брайаном Фрэнсисом из Ланкастерского университета.

По мнению ученых, в период с 2002 по 2010 годы любые результаты матчей вызывали увеличение случаев домашнего насилия. Так, если английская сборная выигрывала или заканчивала игру ничьей, показатели повышались на 26%.

В исследовании также упоминается так называемый «эффект переноса», когда уровень домашнего насилия повышался на следующий день после матча. Ученые утверждают, что в этом случае наблюдался рост уровня насилия на 11%.

14 июля сборная Англии уступила сборной Испании в финальном матче на чемпионате Европы по футболу. Испания одержала победу со счетом 2:1. Англия второй раз подряд проиграла в финале Евро. На предыдущем чемпионате сборная страны уступила Италии по пенальти. При этом Англия ни разу не выигрывала в чемпионате Европы.

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