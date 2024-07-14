Испания выиграла Евро-2024

Сборная Испании обыграла сборную Англии в финальном матче Чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1.

Первой в финал Евро-2024 вышла сборная Испании, обыграв сборную Франции со счетом 2:1. Матч состоялся 9 июля. На следующий день сборная Англии обыграла команду Нидерландов с таким же счетом.

Как ранее писал «Холод», во втором полуфинале счет оставался равным практически до самого конца матча. Решающий мяч забил Олли Уоткинс в дополнительное время.

РБК пишет, что к моменту финала сборная Испании в общей сложности забила 13 мячей за время соревнований. Издание отмечает, что ранее только сборной Франции удавалось забить больше голов за один чемпионат.

Кроме того, в сборной Испании играет самый молодой игрок в истории Евро. Накануне финального матча Ламину Ямалю исполнилось 17 лет. Во время чемпионата он успел забить гол и сделать три голевые передачи. РБК отмечает, что ни одному футболисту из сборной Испании ранее не удавалось сделать четыре голевых передачи.

Испания вышла в финал Евро с первого места в Группе, обыграв сборные Италии, Хорватии и Албании. В плей-офф сборная одержала победу над командами Грузии, Германии и Франции.

Англия также заняла первое место в группе, куда входили Сербия, Дания и Словения. В плей-офф сборная Англии обошла Словакию, Швейцарию и Нидерланды.

Всего на Евро Испания и Англия встречались два раза, матч в рамках чемпионата 2024 года стал третьим. Оба раза сборная Англии обыграла сборную Испании.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу Испании в финале в 60,4%, в то время как вероятность победить для Англии компьютер оценил в 39,6%. Статистическая компания Gracenote (Nielsen) посчитала, что вероятность победы Испании равна 62%.

В этом году в Евро впервые принимала участие сборная Грузии. Команде удалось выйти в одну восьмую финала чемпионата, где она проиграла Испании.

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