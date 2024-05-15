Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабинета министров в Хандлове, передают местные СМИ.

По данным СМИ, неизвестный выстрелил в него несколько раз после того, как политик покинул заседание. По словам очевидцев, после выстрелов премьер-министр упал, и его быстро забрали. Как передает издание Aktuality, Фицо доставили в больницу на вертолете. По данным издания Pravda, премьер-министр ранен в живот и в грудь. Его состояние оценивают как тяжелое. Нападавший задержан.

Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре 2023 года. Его нередко обвиняли в лояльном отношении к России и пророссийских взглядах. В частности, в феврале 2023 года он заявил, что война в Донбассе в 2014 году началась «разгула украинских неонацистов».

«Военное вторжение России в Украину является нарушением международного права. Но война началась в 2014 году с разгула украинских неонацистов», — отметил он. Кроме того, Фицо говорил, что у Путина не было другого выхода, и он был вынужден вторгнуться в Украину из-за активного расширения НАТО на восток. Также Фицо неоднократно выступал за блокировку военной помощи Киеву от Евросоюза.

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