В России хотят запретить усыновлять детей гражданам из разрешающих трансгендерный переход стран

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданам стран, в который разрешен трансгендерный переход. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс опубликован на сайте Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что депутаты уже приступили к рассмотрению законопроекта. «Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», — написал Володин.

Чиновник также уточнил, что речь идет об Австралии, Австрии, Аргентине, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канаде, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других странах. По словам Володина, там трансгендерный переход совершается «либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность».

Кроме того, Володин утверждает, что в Европе и США трансгендерные переходы «стимулируются» государствами, из-за чего их количество растет.

«Вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что «ЛГБТ пропаганда — это прямая угроза… демографической безопасности» России.

«Важные истории» подсчитали, что в прошлом году иностранным гражданам позволили усыновить лишь шестерых детей. Пятерых из них, как утверждает издание со ссылкой на банк данных Минпросвещения, усыновили граждане Италии, еще одного — граждане Франции.

Издание также отмечает, что число усыновлений российских детей иностранцами стало сокращаться после начала войны в Украине. Так, в 2021 году произошло 69 усыновлений, тогда как в 2022-м — 57. Кроме того, сократилось и число иностранных семей, желающих усыновить ребенка из России.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в июне этого года заявила, что число усыновлений российских детей иностранцами за последний год сократилось на 90%. Она допустила, что такая практика может вовсе прекратиться.

В России трансгендерные переходы запрещены с лета 2023 года. В 2022 году в Госдуме предложили запретить усыновление российских детей гражданам «недружественных стран», однако Совет при президенте России не поддержал эту инициативу.

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