С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

Суд штата Нью-Мексико снял обвинения и закрыл дело в отношении актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в 2021 году. Тогда пистолет в руках Болдуина выстрелил в 42-летнюю Галину Хатчинс. По версии следствия, пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала пули из реквизита с настоящими патронами. В результате выстрела Хатчинс погибла, также пострадал режиссер Джоэл Соус.

В начале этого года суд признал Ханну Гутьеррес-Рид виновной и приговорил к 18 месяцам заключения. Болдуину предъявили обвинения по статье о непредумышленном убийстве, согласно которой актеру также могло грозить до 18 месяцев лишения свободы. С самого начала Болдуин отрицал свою вину.

В апреле 2023 года прокуратура сняла с актера обвинения, но в январе 2024 года ему снова предъявили обвинения. Судебный процесс начался 10 июля этого года и продлился всего три дня. Адвокаты подали ходатайство о прекращении дела из-за непредоставления им основного доказательства со стороны обвинения.

Адвокат актера Алекс Спиро сообщил суду, что в марте шерифский офис Санта-Фе изъял боевые патроны в качестве доказательств по делу, но не включил их в материалы расследования по делу «Ржавчины» и не раскрыл их существование защитникам Болдуина.

«Настоящая причина, по которой вы не провели инвентаризацию этих доказательств, заключается в том, что они могли поставить под угрозу расследование правоохранительных органов», — заявил Спиро главному следователю по делу «Ржавчины» Александрии Хэнкок.

Эксперт по расследованию преступлений при офисе шерифа Марисса Поппель заявила, что пули не соответствуют тем, которые были собраны на съемочной площадке фильма «Ржавчина» и отправлены на экспертизу в ФБР.

Как отмечает Reuters, прокуроры утверждали, что Болдуин безответственно обращался с оружием, что привело к смерти Хатчинс. В свою очередь адвокаты актера заявили, что сотрудники правоохранительных органов были больше заинтересованы в судебном преследовании Болдуина, чем в расследовании, откуда боевые патроны взялись на съемочной площадке.

Когда актер услышал решение судьи, он заплакал и вышел из зала суда без комментариев о судебном процессе.

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