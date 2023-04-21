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В США прокуратура отказалась от обвинений против актера Алека Болдуина. Во время съемок бутафорский пистолет в его руках выстрелил, убив оператора и ранив режиссера картины

09:55 • 21.04.2023

Прокуратура Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве с актера Алека Болдуина. Их выдвинули после того, как в 2021 году на съемочной площадке фильма «Ржавчина» пистолет в руках Болдуина выстрелил, убив оператора картины Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоела Соузу. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, новые доказательства, полученные следствием, указывают на то, что револьвер, который использовался на съемках, был модифицирован и мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Сам Болдуин с самого начала расследования утверждал, что не нажимал на него.

При этом в прокуратуре отметили, что новые факты требуют дальнейшего расследования, и не исключили, что Болдуину вновь могут быть предъявлены обвинения.

В ведомстве также сообщили, что обвинения против оружейника картины, которому также вменяют непредумышленное убийство, остались в силе. При этом следствию до сих пор не удалось выяснить, как боевые патроны оказались заряжены в использовавшийся на съемках револьвер.

На этой неделе стало известно, что съемки фильма «Ржавчина», приостановленные после трагического инцидента, будут возобновлены. В проекте продолжат участвовать и сам Болдуин и раненный им режиссер картины Джоэл Соуза. Также к работе над фильмом вернется муж погибшей Галины Хатчинс исполнительный продюсер Мэтью Хатчинс.

В октябре он достиг досудебного соглашения с Болдуином по иску, который он подал против него после гибели супруги.

Источник: The New York Times

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