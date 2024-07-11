СМИ: Россия планировала убить директора компании-поставщика снарядов Украине

Российские спецслужбы готовили покушение на убийство генерального директора немецкого концерна Rheinmetall, сообщило CNN со ссылкой на пять неназванных источников в США и Европе. Оружейная компания является крупным поставщиком артиллерийских снарядов и военной техники для Украины.

О покушении на гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера стало известно американским спецслужбам, рассказали источники издания. Спецслужбы поделились информацией с немецкими коллегами, и те смогли сорвать покушение, подтвердил информацию источник CNN в правительстве Германии. Rheinmetall — крупнейший производитель снарядов самого часто используемого украинской артиллерией калибра 155-мм.

Покушение должно было стать началом серии убийств руководителей предприятий оборонной промышленности по всей Европе, заверили журналистов источники. Кампания диверсий, например, поджогов складов, началась примерно шесть месяцев назад и проводится в основном через посредников, рассказали собеседники CNN. Цель: остановить поставки оружия в Украину. Концерн Rheinmetall был очевидной целью, так как собрался открывать завод по производству бронетехники на территории Украины — и это, по словам одного из знакомых с разведанными источников CNN, глубоко беспокоило Россию.

Диверсионную кампанию обсуждали участники вашингтонского саммита стран НАТО. Публично представители государств рассказали о мелких инцидентах. Польский премьер-министр Дональд Туск предположил, что недавний пожар в литовском магазине IKEA мог быть делом рук российских агентов. В самой Польше некому украинцу, по рассказам другого представителя страны, некий «российский куратор» заплатил 7 долларов за антивоенные граффити. Позже куратор попросил «завербованного» сжечь забор украинской транспортной компании.

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В марте в Лондоне нескольким мужчинам было предъявлено обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами при поджоге склада с припасами для Украины. В апреле один гражданин Германии и один россиянин были арестованы по подозрению в подготовке взрывов и поджогов на нескольких объектах, в том числе объектах американской армии. Одной из версий майского пожара в крупнейшем торговом центре Варшавы является поджог по заданию российских спецслужб.

В конце июня стало известно, что Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии крупнейший в новейшей истории страны заказ на поставку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов объемом 8,5 млрд евро.

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