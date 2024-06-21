Немецкий завод Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на поставку боеприпасов

Вооруженные силы Германии заключили с немецким оборонным концерном Rheinmetall крупнейший в истории контракт на поставку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Сумма сделки составляет 8,5 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме немецких военных, в заказе также участвуют Нидерланды, Эстония и Дания. Как сообщается, заказанные снаряды предназначены не только для пополнения запасов армий этих государств, но и для помощи Украине в отражении российской агрессии. Ожидается, что первые партии снарядов будут поставлены уже в начале 2025 года.

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года концерн получил от властей Германии и других европейских стран большое количество заказов на производство снарядов и вооружения, значительная часть которых была отправлена в Украину.

В конце мая власти Чехии, которая занимается координацией военной помощи Украине европейскими странами, заявили, что собственных мощностей производителей в Европе не хватает для удовлетворения потребностей воюющей украинской армии. Из-за этого боеприпасы и вооружения для Украины европейцам приходится закупать в третьих странах. При этом союзники Украины конкурируют в этих закупках с Москвой, которая, по словам представителей Чехии, зачастую успевает купить снаряды и оружие раньше европейцев.

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