Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода по производству танков. Об этом глава компании Армин Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post. Выдержки из беседы приводят издания Spiegel и Reuters.

По словам Паппергера, строительство танкового завода обойдется примерно в 200 миллионов евро. Глава Rheinmetall уверен, что его можно будет защитить от воздушных ударов российской армии.

«Для победы Украине нужно до 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет мало», — отметил Паппергер.

Он прогнозирует, что Rheinmetall сможет выпускать до 400 основных боевых танков типа Panther KF51 в год. При этом компания уже производит около 250 танков в связи с войной в Украине.

«Мы уже поставили на вооружение более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около сотни. Готово около 30 танков из 50 Leopard 2A4. Кроме того, есть около 100 танков Leopard 1 более старой конструкции, 88 из них мы можем сделать снова пригодными для использования», — сказал Паппергер.

Глава компании также отметил, что страны Запада посылают в Украину достаточно оружия, чтобы та могла защищаться, однако «у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», считает он.

Замглавы российского совбеза Дмитрий Медведев назвал новости о планах Rheinmetall построить завод в Украине «примитивным троллингом киевского режима». Он пообещал «отметить» постройку предприятия «салютом из “Калибров” и других пиротехнических устройств».

Источники: Spiegel, Reuters, Дмитрий Медведев

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