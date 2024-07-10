Умер спасенный из киевской больницы «Охматдет» ребенок

В Киеве умер мальчик, который выжил после удара российской ракетой по детской больнице «Охматдет». Это первый погибший из-за атаки 8 июля пациент-ребенок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Мальчик находился в момент взрыва ракеты в отделении реанимации «Охматдет», куда поступил в критическом состоянии. Ребенка увезли из разрушенной ударом клиники в другую больницу, однако врачи не смогли его спасти.

«К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в Национальной детской специализированной больнице во время террористической атаки 8 июля», — написал украинский чиновник в Facebook.

В день атаки в клинике «Охматдет» погибли два человека: врач-нефролог Светлана Лукьянчук и взрослый родственник одного из пациентов. Одновременно в другом лечебном учреждении, частном киевском роддоме, от попадания еще одной ракеты погибли четверо медработников и кассир.

Аварийно-спасательные работы во всех локациях Киева, пострадавших от ракетного налета, завершились в среду, 10 июля. В результате удара погибли 34 человека, среди них пятеро детей — все пять при попадании в жилой дом на улице Владимира Сальского.

В ответ на ракетный обстрел Киева и других городов 8 июля американский президент Джо Байден пообещал «новые меры по укреплению противовоздушной обороны Украины».

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