После удара по Киеву Байден пообещал укрепить украинскую ПВО

После нового российского ракетного удара по украинским городам, жертвами которого стали десятки гражданских, президент США Джо Байден анонсировал новые меры по укреплению противовоздушной обороны Украины.

«Ракетные удары России, в результате которых погибли десятки украинских мирных жителей, а крупнейшая детская больница Киева получила повреждения и пострадала, являются ужасающим напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину», — говорится в заявлении Белого дома.

По словам Байдена, на саммите НАТО в Вашингтоне он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и вновь заявить о непоколебимой поддержке Украины со стороны США.

«Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить ее города и гражданское население от российских ударов. США поддерживают народ Украины», — добавил Байден.

В конце июня газета Financial Times писала, что США приостановят поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в другие страны, чтобы в первую очередь обеспечить защиту Украины. По данным издания, решение о заморозке поставок было принято на саммите стран G7 в Италии, где президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня подписали двустороннее соглашение по безопасности.

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8 июля Россия нанесла новый массированный ракетный удар по крупным украинским городам. Сообщалось о взрывах, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Краматорске и Одессе.

В украинской столице ракета попала в здание детской больницы «Охматдет». По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, к утру 9 июля количество жертв российского удара в Киеве выросло до 27 человек, еще 117 получили ранения.

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