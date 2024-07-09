Исследователи: Удар по детской больнице в Киеве нанесла российская крылатая ракета

Удар по детской больнице в Киеве нанесла российская крылатая ракета. К такому выводу пришла команда расследователей Conflict Intelligence Team. Они ссылаются на анализ видеозаписи, которая запечатлела момент прилета ракеты по зданию детской больницы «Охматдет».

«На стоп-кадрах записи видны крылья ракеты и характерный внешний турбовентиляторный двигатель, расположенный под хвостовой частью ракеты. У ракет системы ПВО, применяемых Украиной, отсутствуют подобные внешние двигатели. Этот факт позволяет уверенно исключить версию попадания по зданию ракеты-перехватчика. Также внешний турбовентиляторный двигатель отсутствует и у тех модификаций крылатых ракет, которые используют Воздушные силы Украины», — пишут в своем отчете расследователи.

Служба безопасности Украины заявила, что с места удара по больнице были изъяты фрагменты ракеты, в том числе обломки головного обтекателя, кожуха двигателя, блока постановки помех и механизма раскрытия крыла. CIT пишут, что спецслужбы Украины идентифицируют эти фрагменты как детали от ракеты Х-101. К такому же выводу пришел эксперт по ракетному оружию Фабиан Хоффман, специалисты, опрошенные Би-би-си, исследователи Bellingcat и украинская служба Радио Свобода.

Основатели CIT Руслан Левиев подчеркивает, что основная версия, которую выдвинуло российское Минобороны и российские пропагандисты — о том, что прилет по детской больнице был результатом попадания систем ПВО — несостоятельна.

«Подобных ракет ПВО (с турбовентиляторными двигателями, которые находятся под хвостом ракеты) не существует, — говорит Левиев. — Наверняка российские пропагандисты откажутся от своей версии и будут говорить, что это российская ракета, но на нее повлияло украинское ПВО. Эту версию мы тоже можем исключить. На видеозаписи мы видим, что ракета не болтается в воздухе, она стабильно летит по курсу, она не разваливается в воздухе, из нее не исходит клубов думы».

Не могли повлиять на крылатую ракету и «глушилки» (системы радиоэлетронной борьбы), уверен Левиев. По его оценке, «глушилки» способны влиять на шахеды или беспилотники, но не на крылатые ракеты.

Больница «Охматдет» находится в 1300 метрах от завода «Артем», на котором производятся авиационные ракеты. При этом, как пишет CIT, больница не находилась «на пути», по которой ракета летела с российской территории в сторону завода.

CIT выдвигает три версии, почему крылатая ракета могла попасть в детскую больницу:

целенаправленный удар по больнице, ошибка программирования маршрута полета конкретной ракеты, техническая неполадка самой ракеты, что привело ее к отклонению от курса.

Какой бы ни была причина, попадание ракеты по больнице — это военное преступление, отмечают исследователи, и отказ от расследования причин этого происшествия со стороны России будет также считаться самостоятельным составом преступления.

В результате удара по больнице погибли два человека, более 50 человек получили ранения, в том числе семь детей. Всего, по последним данным украинских властей, от обстрела 8 июля в Киеве погиб 37 человек, 170 получили ранения.

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