Полиция задержала кандидата в депутаты от «рассерженных патриотов»

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста движения «Общество будущее» Савву Федосеева, — после того как он повздорил с охраной избирательной комиссии. Националист и сторонник «Клуба рассерженных патриотов» Игоря Гиркина почти двое суток не мог подать документы на регистрацию муниципальным депутатом Выборгского района, сообщил телеграм-канал движения.

В среду, 10 июля, истек последний день для подачи кандидатами пакета документов и подписей избирателей. Самовыдвиженец Савва Федосеев и его сторонники со вторника пытались сдать пакет, но в помещении ТИК собралось слишком много желающих пойти в муниципальные депутаты. Очередь не могла рассосаться до вечера 10 июля. Активисты «Общество будущее» утверждали, что очередь создавали «фейковые кандидаты», «не имеющие отношения к выборам люди, которых кто-то специально заводил через черный ход». Активисты обвиняли власти Петербурга в «избирательном беспределе».

Однако в итоге Выборгский ТИК, сообщил петербургский телеграм-канал «Ротонда», пообещал принять документы у всех, «даже если придется работать до глубокой ночи».

Савва Федосеев успел сдать свои документы и получить регистрацию. Однако начал конфликтовать с охраной ТИК, стараясь помочь пройти в помещение приятелю-кандидату от «Новых людей» Роману Пенькову. Дело дошло до драки.

Как думаете, что это за месилово на видео? Никогда не угадаете. Это вот так желающие стать муниципальными депутатами в Санкт-Петербурге прорываются через охрану здания, чтобы просто подать необходимые для выдвижения документы в избирательные комиссии.



Еще раз: независимым… pic.twitter.com/SoTeYiVocV — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 10, 2024

Охранники задержали и передали обоих кандидатов полиции. В Выборгском районном отделении УМВД Федосееву и Пенькову предъявили обвинение по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». В паблике сторонников Федосеева появилось сообщение, что задержанных оставляют на сутки в камере, и призыв приходить к отделению, чтобы вызволить «русского патриота, который хочет помочь прекрасному городу, как помогает бойцам на СВО».

В поддержку Саввы выступила неонацистская группировка «ДШРГ Русич», воюющая сейчас на стороне российский войск. «На следующие муниципальные выборы в Петербурге заявится Алексей Мильчаков (лидер группировки. — „Холод“.), — пообещали авторы телеграм-канала «ДШРГ Русич». — Посмотрим, как у них получится вести себя подобным образом».

В итоге задержанных около 23:00 выпустили из отделения с обязательством явиться на следующий день в суд. Кандидатам грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.

Савва Федосеев является многолетним лидером петербургской ячейки организации «Общество будущее» националиста Романа Юнемана и публичным сторонником отбывающего срок в колонии бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина. Кандидат в депутаты активно собирает деньги и экипировку для отправки российским солдатам на войну в Украину.

Три года назад Федосеев собирал подписи за свое выдвижение на выборах в городское Законодательное собрание. Однако не сумел сдать документы в последний разрешенный день, обвинив в неудаче избирательную комиссию.

Голосование на муниципальных выборах 2024 года в Петербурге назначено на 6-8 сентября. Параллельно в городе проходят выборы губернатора.

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