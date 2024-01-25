У Мосгорсуда задерживают сторонников Стрелкова. Приговор ему стал одним из самых суровых по статье о призывах к экстремизму

Возле Мосгорсуда, где сегодня вынесли приговор Игорю Стрелкову (Гиркину), начали задерживать его сторонников. SOTA опубликовала видео, на котором силовики уводят двоих молодых людей, вставших в пикеты с плакатами в поддержку Стрелкова.

Сегодня судья Мосгорсуда назначила Стрелкову четыре года колонии общего режима по обвинению в призывах к терроризму (часть 2 статьи 282 УК). Обвинение просило приговорить его к четырем годам и 11 месяцам в колонии общего режима.

Поводом для возбуждения дела против Стрелкова стали посты в его телеграм-канале, в которых говорилось о подготовке к сдаче Крыма и невыплате денежного довольствия военнослужащим.

Как отмечают юристы «Первого отдела», приговор Стрелкову стал одним из самых суровых по этой статье за всю историю современной России.

«Если обратиться к статистике судебного департамента за 2022 год (более свежей нет), то менее 10% осужденных назначено реальное лишение свободы. Отбывание срока в колонии общего режима, а не в колонии-поселении, тоже по данной статье возможно лишь в исключительных случаях», — сказал юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Между тем Стрелков сможет попросить об УДО уже в августе, сказала «Агентству» юристка Александра Баева. «Сутки в СИЗО — это полтора дня в колонии общего режима. Сидит он с 21 июля 2023 года. Сроки возможного выхода на свободу будут зависеть от того, сколько еще он проведет в СИЗО. Далее еще будут обжалование приговора и вторая инстанции, он может находиться в СИЗО все это время», — отметила Баева.

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