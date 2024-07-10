Назвавшая себя племянницей министра обороны России обратилась к нему из США из-за удара по больнице в Киеве

Живущая в США блогер Наталья Вертинская, которая, по ее словам, является племянницей министра обороны России Андрея Белоусова, опубликовала видеообращение к нему. В нем она призвала своего дядю остановится и «не отправлять россиян на верную смерть».

«Я просто тебя призываю, дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь и остановись, пожалуйста, остановись. Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться», — говорит на видео Вертинская.

Она также рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу «Охматдет» со своим ребенком, у которого инвалидность. При этом, по словам Вертинской, в Киеве до сих пор живет двоюродный брат Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тетя.

8 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар по крупным украинским городам. В Киеве атаке подверглась детская больница «Охматдет». Как сообщалось, крылатая ракета Х-101 полностью уничтожила один из корпусов медучреждения.

На следующий день украинские власти сообщили, что жертвами этой российской атаки в Киеве стали 29 человек, а еще 117 получили ранения. В российском Минобороны сообщения об ударе по детской больнице назвали «истерикой», а провластные СМИ утверждали, что в больницу попала зенитная ракета одного из комплексов ПВО, поставленных Украине западными союзниками.

Позже Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников написала, что в российской ракете, попавшей в больницу, содержались десятки электронных компонентов западного производства.

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