В результате российского удара повреждены детская больница и дом в Киеве 

Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным украинским городам, в частности, по Киеву, Днепру и Кривому Рогу. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Весь мир должен решительно действовать, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин», — написал Зеленский.

В Киеве под удар попала детская больница «Охматдет» (охрана материнства и детства), пишет «Суспiльне». По предварительным данным, пострадало токсикологическое отделение медучреждения.

В Кривом Роге жертвами российского удара стали по меньшей мере 10 человек, еще как минимум 31 был ранен. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, зафиксировано несколько попаданий в том числе по административному зданию.

Всего, по предварительным данным МВД Украины, в результате атаки погибли 20 человек, еще по меньше мере 50 человек пострадали. Глава ведомства Игорь Клименко уточнил, что в Киеве погибли семь человек и еще 25 пострадали.

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