Поддержать
Новости

В результате российского удара повреждены детская больница и дом в Киеве 

12:03 • 08.07.2024

Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным украинским городам, в частности, по Киеву, Днепру и Кривому Рогу. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Весь мир должен решительно действовать, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин», — написал Зеленский.

В Киеве под удар попала детская больница «Охматдет» (охрана материнства и детства), пишет «Суспiльне». По предварительным данным, пострадало токсикологическое отделение медучреждения.

В Кривом Роге жертвами российского удара стали по меньшей мере 10 человек, еще как минимум 31 был ранен. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, зафиксировано несколько попаданий в том числе по административному зданию.

Всего, по предварительным данным МВД Украины, в результате атаки погибли 20 человек, еще по меньше мере 50 человек пострадали. Глава ведомства Игорь Клименко уточнил, что в Киеве погибли семь человек и еще 25 пострадали.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€918 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →