В ударившей по больнице Киева российской ракете нашли западные детали 

Российская крылатая ракета Х-101, которая уничтожила корпус детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля, изготовлена, в частности, из западных комплектующих. Это свидетельствует о том, что Кремль успешно обходит санкции, пишет Financial Times, ссылаясь на мнения экспертов и украинских чиновников.

Газета отмечает, что ракета Х-101 является одной из самых современных крылатых российских ракет. По данным FT, сейчас Россия производит почти в восемь раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину, но их сборка по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США. Отмечается, что в 2021 году Россия произвела всего 56 таких ракет, а в 2023 году — 420.

«Западные технологии помогают им создавать более умные ракеты, которые преодолевают нашу слабую противовоздушную оборону», — сказала руководитель исследования санкций в киевском Институте KSE Елена Белоусова.

Из-за введенных западных и американских санкций Россия использует для производства ракет микропроцессоры и другие передовые технологии, не предназначенным для военного сектора. FT пишет, что Россия покупает их на открытом рынке и импортирует через Китай.

Издание, ссылаясь на анализ Офиса президента Украины, отмечает, что ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман подтвердил изданию, что по киевской больнице ударила именно крылатая ракета Х-101. Он также добавил, что нет никаких доказательств того, что она была сбита с курса средствами ПВО.

При этом, по оценкам Хоффмана, примерно в 20% случаев российские крылатые ракеты этого типа дают сбой, так как контрабандные компоненты обеспечивают неточное наведение и не справляются с трудностями при полете на скоростях ниже звукового барьера.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.