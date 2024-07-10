Из-за американских санкций россияне могут остаться без китайских автомобилей

Поставки китайских автомобилей и запчастей для них в Россию могут прекратиться из-за проблем с проведением платежей за них. Об этом на пресс-конференции заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщает портал Autonews.ру.

По его словам, проблемы с оплатой возникли сравнительно недавно. «Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются», — посетовал он.

При этом глава РОАД подчеркнул, что проблема массовая. Он предположил, что причиной возникновения проблем с проведением платежей в адрес китайских контрагентов стало давление властей США. «На мой взгляд, нашим “друзьям” из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи. Проблема у всех. Она огромная, как клубок», — заявил Подщеколдин.

Решить эту проблему, по мнению представителей РОАД, помогло бы активное внедрение платежных систем, которые уже доступны для расчетов с Китаем, а также открывать отделения китайских банков в России и российских в Китае. Подщеколдин предупредил, что, если этого не делать, поставки новых китайских автомобилей в Россию будут падать, а цены на китайские машины расти.

В начале апреля газета «Коммерсантъ» писала, что китайские банки начали блокировать платежи российских компаний за компоненты для сборки электроники. Речь, в частности, шла о процессорах, серверах и экранах.

Ранее сообщалось, что угрозы введения вторичных санкций со стороны США при выявлении сотрудничества с Москвой заставили китайские кредитные организации ужесточить контроль операций. Так, в конце марта стало известно, что ряд китайских банков прекратил принимать платежи в юанях от российских клиентов.

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