Китай блокирует платежи российских производителей электроники 

Китайские банки начали блокировать платежи российских компаний за компоненты для сборки электроники. В частности, речь идет о процессорах, серверах и экранах. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

По данным источников издания, платежи не проходят «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами».

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — напоминает собеседник «Коммерсанта».

Проблемы с проведением платежей в китайских банках подтвердили в IT-холдинге Fplus. Там отметили, что пытаются сгладить последствия вторичных американских санкций.

С декабря 2023 года азиатские финансовые структуры «не пропускали оплату товаров со стороны российских юрлиц на поставки готовой продукции», такой как компьютеры, серверы и системы хранения данных, отмечает «Коммерсантъ». Проблемы с оплатой компонентов начались в апреле.

«Отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут приступить к финальной сборке своей продукции в России», — сказал основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» Александр Калинин. Он считает, что о проведении оплаты с китайской стороной должен договориться Центробанк.

После угроз США в адрес китайских банков о вторичных санкциях при выявлении сотрудничества с Москвой, они ужесточили контроль операций. Так, в конце марта стало известно, что ряд китайских банков прекратил принимать платежи в юанях от российских клиентов.

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