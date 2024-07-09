В Госдуме заявили о грядущем исчезновении в России пилотируемой космонавтики

Заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая заявила, что Россия может остаться без пилотируемых космических полетов. Роскосмос планирует покинуть МКС в 2028 году, но к этому сроку создать и начать эксплуатировать свою суверенную космическую станцию точно не удастся, объявила побывавшая в космосе депутат на думском правительственном часе.

Пилотируемая космонавтика долгое время была донором госкорпорации Роскосмос за счет запуска иностранцев на коммерческой основе, напомнила с трибуны Савицкая, — «но сегодня это уже не так». Американцы за последние годы создали два пилотируемых корабля на замену шаттлов (Crew Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing. — Прим. «Холод».), и в услугах России, по выражению депутата, «больше не нуждаются».

Тем временем российские космонавты продолжают летать на модернизированных версиях советских кораблей «Союз» и ракетах, придуманных еще в 1950-х годах.

Сейчас Роскосмос утвердил план пилотируемых полетов, отметила Савицкая, — но «есть основания, к сожалению, сомневаться в его реальности». Решение строить новый корабль под рабочим названием ПТК было принято еще в 2008 году, припомнила Савицкая. Ракетой-носителем должна была стать «Ангара-5М», а дата запуска — назначена на 2021 год. Однако затем руководство Роскосмоса отложило пробный запуск на 2023 год.

«Сегодня монополист пилотируемой космонавтики, корпорация „Энергия“, заявляет, что запустит корабль в 2027 году. Но при условии, что Роскосмос даст им еще 20 млрд рублей. Деньги умеют высасывать!» — с негодованием отметила замглавы комитета по обороне.

Депутат Госдумы и бывший космонавт Светлана Савицкая прямым текстом заявила, что Россия может остаться без пилотируемой космонавтики, т.к. существование МКС скоро закончится, со станции придется уйти, а у РФ нет ни нового корабля, ни орбитальной станции, которая давно обещана. А… pic.twitter.com/i1tbbTVUvv — Рустем Адагамов (@adagamov) July 9, 2024

Причина не только в недостатке денег, объяснила Савицкая, а в том, что НПО стал руководить «очередной так называемый эффективный менеджер, перед этим уволенный из авиапрома». Речь о генеральном директоре «Ракетно-космической корпорации „Энергия“» Игоре Озаре, который в 2020 году пришел на новый пост с поста гендиректора компании «Сухой».

Создания российской орбитальной космической станции и вовсе в обозримом будущем ждать не стоит, дала понять Светлана Савицкая: «Учитывая всю предысторию, велики риски срыва сроков».

Глава Роскосмоса Юрий Борисов 2 июля утвердил план создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Согласно плану, в 2027 году должен произойти запуск на орбиту первого модуля, который будет снабжать конструкцию солнечной энергией. А в 2030 году РОСС уже должна начать полноценную работу в составе четырех модулей. Условие исполнения проекта — выделение из госбюджета 609 млрд рублей.

75-летняя депутат фракции КПРФ Светлана Савицкая дважды, в 1980-х годах, летала на советских космических пилотируемых кораблях. Стала первой женщиной, вышедшей в открытое безвоздушное пространство.

Сейчас в мире всего три страны способны запустить собственный пилотируемый космический корабль — США, Россия и Китай. Эксплуатация Международной космической станции должна была завершиться в 2024 году. Однако все 14 стран-участниц проекта договорились продлить срок до 2028 года. В 2023 году Роскосмос вынужден был признать провал миссии «Луна-25». Это была первая в истории современной России миссия к спутнику Земли. Последняя станция серии, «Луна-24», была запущена СССР еще в 1976 году. Новый аппарат не смог сесть на поверхность небесного тела и разбился.

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