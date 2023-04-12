Полтора года назад «Роскосмос» и Первый канал отправили на МКС киноэкипаж: актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Их задачей было снять первый художественный фильм в космосе — «Вызов». Дмитрий Рогозин, тогдашний глава госкорпорации, заявлял, что фильм станет рекламой космического туризма и таким образом окупит расходы на производство. Премьера фильма пройдет 12 апреля 2023 года, а 20 апреля начнется широкий прокат. Но пока «Вызов» готовили к выходу, многое в отечественной космонавтике изменилось. Дмитрия Рогозина сняли с должности, идея о космических туристах все еще далека от воплощения, более того, «Роскосмос» рискует потерять возможность пилотируемых программ даже для профессиональных космонавтов. «Холод» поговорил с популяризатором космонавтики Александром Хохловым о съемках «Вызова» и о том, как Россия потеряла совместный с Европой проект по освоению Марса и, кажется, скоро потеряет вообще все полеты в космос.

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Из-за фильма, который сняли на МКС, профессиональный космонавт может никогда не полететь в космос. И наука от этого не выиграет

Как вы считаете, зачем России нужно было снимать первый художественный фильм в космосе? Оправдались ли амбициозные ожидания Дмитрия Рогозина, который стал одним из продюсеров этого фильма?

— С одной стороны, это был тщеславный проект Рогозина, связанный с попытками обойти американцев (в 2020 году актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX сообщили, что хотят снять первый игровой фильм в космосе, но его съемки пока так и не начались. Российский проект должен был обогнать американский. — Прим. «Холода»). В одном из интервью Рогозин говорил, как он, сидя в «Сапсане», написал синопсис фильма на семь страниц, а потом позвонил Константину Эрнсту. И они договорились вместе снимать это кино. Думаю, Рогозин хотел войти в историю, прославиться. Но чтобы это выглядело прилично, он заявлял, что это «просветительский» проект.

Тогда был большой скандал из-за финансирования фильма. Ни у «Роскосмоса», ни у Первого канала своих средств на съемки фильма в космосе не было. [Тогдашний заместитель председателя правительства России, курирующий вопросы ВПК] Юрий Борисов сказал, что не допустит финансирования съемок художественного фильма на Международной космической станции за счет бюджета.

Но Рогозин и Эрнст выкрутились: зимой 2021 года они в обход Борисова подложили Путину письмо с просьбой выделить финансирование на «просветительский» проект. Если точнее — позволить использовать бюджетное финансирование полета профессиональных космонавтов для полета съемочной группы. Путин это письмо подписал. На тот момент подготовка к съемкам уже началась. На Первом канале еще в октябре 2020 года объявили кастинг на главную женскую роль в фильме.

Но вряд ли просветительская цель была главной, да?

— У Рогозина, кроме «просветительской», была и практическая цель. В 2021 году у «Роскосмоса» заканчивался контракт с НАСА на доставку американских астронавтов на МКС. Из-за этого предприятия «Роскосмоса», которые занимаются пилотируемой космонавтикой, остались бы практически без прибыли. Тогда Рогозин планировал компенсировать эту дыру коммерческими полетами космических туристов.

У «Роскосмоса» был контракт с компанией Space Adventures, по заказу которой Россия делала по одному дополнительному кораблю «Союз» для туристических полетов в 2021, 2022 и 2023 годах. Первый полет состоялся в декабре 2021 года, на МКС отправились японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. В 2023 году планировался даже выход туриста в открытый космос.

Параллельно Дмитрий Рогозин поручил компании «Главкосмос» (дочернее предприятие корпорации «Роскосмос». — Прим. «Холода») тоже заняться привлечением клиентов для полетов на МКС: как частных туристов, так и астронавтов третьих стран. Для этих целей ракетно-космическая корпорация «Энергия» (одно из ведущих предприятий космической промышленности в России. — Прим. «Холода») должна была производить еще один дополнительный корабль «Союз» каждый год.

То, как за короткий период времени к полету готовятся актриса и режиссер, должно было, по задумке Рогозина, стать PR-проектом. Об их подготовке снимали отдельный документальный многосерийный фильм, который показывали на Первом канале. В октябре 2021 года на конференции в ОАЭ Рогозин рекламировал коммерческие полеты в космос и киноэкипаж. То есть космическим туризмом он рассчитывал зарабатывать деньги.

Но наступил февраль 2022 года. Space Adventures, судя по всему, достаточно быстро не публично приостановило свое сотрудничество с «Роскосмосом», потому что полет какого-либо западного бизнесмена на российском космическом корабле стал бы убийством репутации для него. Самостоятельно найти желающих «Роскосмосу», конечно, теперь не удается. О коммерческих запусках теперь можно и не мечтать, разве что возможен полет космонавта одной из немногих дружественных стран.

Киноэкипаж отправили в космос вместе с уже запланированной экспедицией, отодвинув полеты действующих космонавтов. Так, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин готовились к первому полету в жизни, но их места заняли Пересильд и Шипенко. Петелин год спустя все же совершил свой полет, а Бабкин до сих пор нет. Сейчас ему уже 53 года. Сможет ли он вообще попасть в космос — или из-за амбициозных планов Рогозина он потерял свой шанс?

— Никто этого не знает. Андрея Бабкина снимали с полета не только из-за фильма.

Ближе всего к космосу он был зимой 2020 года. Тогда Николай Тихонов, с которым они должны были лететь в паре в 2020 году, за месяц до старта выбыл по медицинским показаниям, и вместо них полетели дублеры. Вторая попытка была запланирована на октябрь 2021 года. Но уже осенью 2020 года стало известно о фильме, и в декабре Бабкина вновь сняли с полета — его место отдали киноэкипажу.

Из-за съемок фильма экипажу, который отправился на МКС перед Пересильд и Шипенко, весной 2021 года, пришлось находиться на станции целый год, а не шесть месяцев, как планировалось ранее. То есть в начале 2021 года нужно было решить, кто полетит на год. Бабкин должен был стать одним из дублеров, то есть при необходимости полететь на год. Но медицинская комиссия сочла, что Бабкин не готов для годовой программы — об этом он сам рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Бабкин не стоит в экипажах на ближайшее время, но он все еще остается космонавтом. Хочется отметить, что в этом нет вины Юлии Пересильд: на ее месте могла быть другая актриса. Это решение «Роскосмоса» в первую очередь.

Такая судьба у космонавтов: никто не может знать наверняка, что полетит.

Заявлялось, что фильм «Вызов» станет научно-исследовательским проектом с великими целями. Какой эффект для науки, для российской космонавтики имел этот кинопроект?

— Как я уже говорил, из-за съемок фильма предыдущий экипаж остался на МКС на год вместо шести месяцев. Из-за того что об этом стало известно внезапно — по меркам планирования космических полетов, — ни США, ни Россия не успели хорошо подготовиться к годовой научной программе. Не могу сказать, что науке нанесен вред, но и польза не получена. При этом двум людям пришлось провести в космосе целый год без подготовки программы на этот период. Им пришлось, условно, дважды повторить [знакомую им] полугодовую программу.

При этом предыдущий запланированный полет космонавтов на целый год был важнейшим событием. Астронавта Скотта Келли и космонавта Михаила Корниенко, которые провели 340 суток на МКС в 2015–2016 годах, показывали по телевизору как героев. В Москве с ними встречался госсекретарь США Джон Керри. А космонавту Петру Дуброву и астронавту Марку Ванде Хаю, которые провели на МКС год в 2021–2022, не досталось никакой славы.

От самого киноэкипажа пользы для науки, конечно, тоже никакой нет. Были заявления, что научная ценность — в отработке ускоренной программы, по которой затем будут готовиться космические туристы. Но фактически просто до минимума сократили действующую программу подготовки — ничего научного в этом не было. Во время подготовки к полету Пересильд и Шипенко не работали с учеными-медиками, поэтому с точки зрения космической медицины данные об их полете тоже не получены.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix

О космических туристах речи уже нет, но Россия может остаться без любых полетов в космос. Все молчат из-за подписок о неразглашении

Вы уже сказали, что о развитии космического туризма в России можно забыть. А что сейчас происходит с российской космонавтикой в целом?

— Одно из самых главных последствий введенных санкций — это потеря коммерческих заказов из других стран — например, от той же Space Adventures. Это и потерянные деньги, и люди, оставшиеся без работы. Одна из самых чувствительных потерь — прекращение сотрудничества с британской компанией OneWeb (она запускала с помощью «Роскосмоса» собственные спутники связи. — Прим. «Холода»).

Кроме того, Байконур (крупнейший в мире космодром, который находится в Казахстане. — Прим. «Холода»), арендованный Россией до 2050 года, может перестать быть космической гаванью. В него необходимо вкладывать деньги, нужно модернизировать пусковые площадки, с которых стартуют космические корабли и коммерческие спутники. До 2022 года над этим велась работа: инвесторы из ОАЭ готовы были вкладывать деньги и делать совместные с Россией проекты. Но после 24 февраля с Россией почти никто не хочет взаимодействовать.

Еще одно важнейшее последствие — потеря научных программ, совместных с другими странами. Например, «Роскосмос» и Европейское космическое агентство делали общий проект по изучению Марса. Весной 2023 года российско-европейский аппарат должен был там приземлиться. Но теперь он вряд ли когда-нибудь сядет на Марсе, несмотря на то что аппарат был полностью готов. Европейцы отказались от сотрудничества с Россией.

Последнее, что у нас сейчас осталось, — работа в проекте Международной космической станции и договор с НАСА о «перекрестных» полетах, который был подписан в 2022 году (нынешнее соглашение не имеет четко обозначенных сроков и, вероятнее всего, будет продлено. — Прим. «Холода»). Но если раньше НАСА оплачивало полеты своих астронавтов на российских кораблях, то текущее соглашение не подразумевает оплату. Теперь Россия и США будут обмениваться местами на своих кораблях.

Как изменились отношения российских космонавтов с астронавтами из других стран после 24 февраля 2022 года?

— Все началось не в 2022 году, а в 2014-м. Например, бывшая космонавтка, а теперь депутат Госдумы Елена Серова, выступая в ОБСЕ в 2019 году, заявила, что она прямо из космоса видела, как «рвались [украинские] бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска».

Серова находилась в космосе как раз с сентября 2014 года по март 2015-го. Но летчик-космонавт Юрий Батурин говорил Би-би-си, что увидеть огонь в небольших городах со станции МКС без специального оборудования вряд ли возможно.

Элементы напряженности, конечно, с тех пор были. Но российские и американские космонавты много лет знакомы друг с другом лично. Между странами есть постоянные обмены: каждый российский космонавт по три-четыре месяца проводит в США еще во время подготовки к полетам. Молодые российские космонавты и сейчас участвуют в совместных с США полетах на кораблях Crew Dragon. Поэтому в целом на работе это скорее не сказалось.

Действующие космонавты и в США, и в России не комментируют свое отношение к военным действиям и к политике в целом. Они просто не могут этого делать публично, поскольку у них все еще действует совместный проект на МКС. Высказывать мнение могут себе позволить только уволившиеся космонавты, чем они в целом и пользуются. Например, бывший американский астронавт Скотт Келли довольно агрессивно нападал в твиттере на Дмитрия Рогозина. В какой-то момент НАСА даже попросило Келли быть более сдержанным.

А что будет с российской космонавтикой дальше? Сможет ли она работать обособленно от остального мира, потеряв партнерские программы и сотрудничество?

— Ситуацию в российской космонавтике сейчас можно назвать критической. Мы стоим перед огромной дилеммой, которая может стоить России возможности летать в космос.

Сейчас российский сегмент МКС работает по планам до 2024 года. «Роскосмос» отправил правительству предложение о продлении эксплуатации до 2028 года. Рогозин, когда еще был на своей должности, неоднократно делал заявления о том, что Россия вот-вот прекратит там свою работу и начнет строить свою собственную орбитальную станцию. Но кроме как на МКС, российским космонавтам некуда больше летать, поэтому я уверен, что программа будет продлеваться. Но даже если контракт будет продлен, история с МКС конечная. Срок ее эксплуатации скоро закончится: станция должна быть затоплена в 2029 или в 2030 году.

При этом [генеральный конструктор РКК «Энергия»] Владимир Соловьев прогнозирует, что после 2025 года начнутся катастрофические отказы бортовых систем российского сегмента МКС из-за изношенности. А для ремонта и модернизации потребуются огромные деньги, которые нужно будет получать из бюджета — больше неоткуда.

Значит, нам надо думать об альтернативе. То же создание собственной орбитальной станции Рогозин придумал не вчера: это обсуждают в России как минимум с 2014 года. По заявлениям Владимира Соловьева, первый модуль собственной станции может быть готов к 2028 году. Но вести две работы одновременно — вкладывать деньги в ремонт МКС и строить собственную станцию — слишком дорого.

Теоретически если сделать выбор только в пользу строительства собственной станции и уйти из программы МКС, то как минимум на четыре года в России прекратятся все космические пилотируемые полеты. А это потеря работы для многих тысяч людей: это не только «Роскосмос», но и «Ростех», институты Министерства науки и высшего образования, лаборатории, которые изготавливают уникальные системы для МКС. Если так произойдет, всем сотрудникам этих организаций придется искать другую работу.

И отказаться от программ МКС сейчас нельзя, и начать быстро строительство собственной орбитальной станции пока не получается. Есть угроза, что Россия, которая первой отправила Гагарина на орбиту, лишится пилотируемой космонавтики. Сотрудники предприятий, с этим связанных, молчат: у них подписки о неразглашении информации. Ситуация патовая.