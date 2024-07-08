Провокаторы попытались сорвать акцию жен мобилизованных

Провокаторы пришли на акцию жен мобилизованных около Минобороны в Москве и попытались ее сорвать. Об этом сообщает одна из участницы акции в своем телеграм-канале.

«Какие-то трехрублевые чебурашки доказывали, что они патриотки и якобы девушки героев СВО. При этом никаких справок у них с собой не оказалось», — говорится в публикации. Девушка отметила, что провокаторы стали «вклиниваться в разговор, громко и хабалисто передергивать внимание на себя».

Как отмечается в сообщении, в результате участнице акции Паулине Сафроновой стало плохо, и она потеряла сознание.

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Позже авторы телеграм-канал «Мобилизация. Новости. Что делать?» опубликовали сообщение о том, что им удалось идентифицировать одну из провокаторок. По данным телеграм-канала, ей оказалась Полина Грузденко — куратор в «Волонтерской роте», на сайте которой указано, что организация занимается «патриотическим воспитанием молодежи и сохранением исторической памяти».

Телеграм-канал также отметил, что ранее Грузденко получила приглашение на инаугурацию Владимира Путина и на его послание Федеральному собранию. При этом авторы канала не нашли никаких подтверждений наличия у девушки мужа или молодого человека. «Видимо, тщательно скрывает своего “героя СВО”», — добавили в телеграм-канале.

Ранее жены мобилизованных потребовали встречи с новым министром обороны Андреем Белоусовым и заявили, что готовы ночевать перед Минобороны, пока глава ведомства к ним не выйдет.

Как пишет «ОВД-Инфо», во время акции у Минобороны задержали жительницу Москвы. Она не участвовала в акции и проходила мимо здания ведомства. Ее отпустили после дачи объяснений.

Участницы движения «Путь домой» неоднократно устраивали акции около Минобороны в Москве. На одной из них они требовали, чтобы мобилизованных в российскую армию заменили на детей чиновников и пропагандистов, которые выступают в поддержку войны в Украине.

На предыдущей акции жены мобилизованных встали на колени перед зданием ведомства и тоже потребовали встречи с Белоусовым. Они также развернули плакаты с требованием установить четкие сроки службы военнослужащих.

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