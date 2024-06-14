Жены мобилизованных предложили обменять своих мужей на детей Пескова и Медведева 

Участницы движения «Путь домой» потребовали, чтобы мобилизованных мужчин заменили дети политиков и пропагандистов, которые активно поддерживают полномасштабное вторжение. Сообщение с подобным призывом появилось в телеграмм-канале движения.

«Мы требуем замены, но не просто отпустить наших мужчин и забрать других — таких же. Мы требуем заменить наших мужчин на вполне конкретных других мужчин. На детей и мужчин тех, кто с экранов говорит нашим гражданам, что война — это хорошо, кто с хищной улыбкой рассуждает о возможности ядерного удара, кто считает честью погибнуть за кровавые цели горстки ополоумевших стариков», — говорится в сообщении.

Список возможных кандидатов, на которых участницы движения предлагают заменить своих мужей, насчитывает 10 человек. Среди них: сыновья пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Мик и Николай, сын экс-президента и нынешнего зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева Илья, сыновья телеведущего Владимира Соловьева Александр и Даниил, сын артиста Олега Газманова Родион, сыновья актера Ивана Охлобыстина Василий и Савва, а также депутат Госдумы Евгений Попов и певец Shaman (Ярослав Дронов).

При этом участницы отмечают, что собранный ими список не полный, и если в перечень включить всех потенциальных кандидатов, то этого хватит, чтобы заменить каждого действующего мобилизованного.

Движение «Путь домой» образовалось в 2023 году. Его участники требуют возвращения с фронта мобилизованных мужчин. 6 апреля «Путь домой» провели всероссийскую акцию протеста под названием «Марш пустых кастрюль». В рамках этой акции всем противникам мобилизации предлагали в определенное время стучать в пустые кастрюли из окон и с балконов домов.

Также в начале июня выступающие против мобилизации женщины встали на колени возле здания Минобороны в Москве, требуя встречи с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Они просидели так несколько часов. Один из развернутых плакатов участниц гласил: «Установите сроки службы бойцов на СВО».

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