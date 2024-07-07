Мужчина до смерти закусал напавшую на него змею

Ядовитая змея укусила мужчину по имени Сантош Лохар в Индии, недалеко от города Навада. Мужчина трижды укусил змею в ответ, тем самым убив ее. Об этом сообщает издание India Today.

Сантош Лохар работает на проекте железнодорожной линии. Он спал в лагере, когда его укусила ядовитая змея. Как пишет издание, вместо того чтобы запаниковать, мужчина схватил змею и трижды укусил ее. Этого хватило, чтобы убить змею.

«В моей деревне есть поверье, что если вас укусит змея, вы должны укусить ее в ответ дважды, чтобы нейтрализовать яд», — пояснил рабочий.

India Today отмечает, что как только стало известно об инциденте, сотрудники железной дороги срочно доставили Сантоша в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. По словам лечащего врача мужчины, его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Издание добавило, что местные жители, узнав о случившемся, собрались у больницы, чтобы увидеть Сантоша и услышать его историю. Некоторые из них предположили, что змея могла не быть ядовитой, иначе жизнь рабочего оказалась бы в серьезной опасности.

Это не первый случай, когда человеку удается укусами убить змею. К примеру, в конце прошлого года филиппинец Болхулио Алерия закусал до смерти трехметрового сетчатого питона.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что людей проглатывают питоны в Индонезии. Последний случай произошел в июне этого года. Тогда 45-летнюю женщину проглотил пятиметровый питон. Ее тело смогли вытащить, вспоров змею. CBS News писал, что это по меньшей мере пятый случай смерти человека в результате проглатывания змеей с 2017 года.

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