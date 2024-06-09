Питон проглотил женщину в Индонезии

Пятиметровый сетчатый питон проглотил 45-летнюю Фариду в индонезийской деревне в провинции Южный Сулавеси. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, женщина не вернулась домой 6 июня. Daily Mail утверждает, что она отправилась в лес, чтобы собирать растения для продажи на местном рынке.

Глава деревни, в которой жила женщина, рассказал, что ее муж нашел ее вещи, и это показалось ему подозрительным. Жители деревни прочесали местность и нашли питона с увеличенным брюхом. По данным Daily Mail, питон укусил женщину в ногу, затем обвился вокруг нее и задушил.

Змею поймали и разрезали. Внутри нашли тело пропавшей женщины. «Мне очень жаль, что я позволил жене уйти одной. Если бы я был с ней в тот день, змея не осмелилась бы прикоснуться к ней. Мне жаль тех страданий, которые ей пришлось пережить. Мне жаль нашу семью», — рассказал Daily Mail муж Фариды Нони.

Как отмечает CBS News, этот случай стал по меньшей мере пятым с 2017 года, когда питон заживо проглотил человека. Последний задокументированный случай произошел в прошлом году, когда питон проглотил одного из фермеров.

Похожий случай произошел в 2022 году. Тогда питон проглотил 50-летнюю сборщицу каучука. До этого в 2018 году женщину проглотил семиметровый питон на острове Муна, пока та занималась своим огородом. В 2017 году питон также проглотил фермера.

Как отмечает CBS News, сетчатые питоны широко распространены в Индонезии и Юго-Восточной Азии. Они впиваются в жертву зубами и душат, прежде чем проглотить. Их жертвами обычно становятся обезьяны, свиньи и другие млекопитающие.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.