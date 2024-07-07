Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в «неперспективных селах» Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» призвал беларусов, россиян и украинцев покупать земельные участки в «неперспективных селах» страны ради их восстановления. Об этом сообщает беларусское государственное агентство БЕЛТА.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах <...> Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!» — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси строится около полутора тысяч агрогородков в крупных деревнях, однако более мелкие населенные пункты, где раньше проживало большое количество людей, остаются заброшенными.

Лукашенко считает, что покупка земли поможет «возродить» небольшие деревни. Он заявил, что в таких местах можно купить участок размером 40-50 соток, в то время как вблизи крупных городов продаются участки лишь на шесть соток. «Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле», — добавил Лукашенко.

Также, по словам Лукашенко, беларусам, россиянам и украинцам стоит поторопиться с покупкой, поскольку «Беларусь стала тихим и спокойным, уютным уголком». Глава государства уверяет, что люди приезжают в Беларусь «за спокойствием и тишиной».

Ранее Лукашенко потребовал от министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка найти в стране месторождения нефти. По мнению Лукашенко, Масляк должен «заставить всех в этом направлении работать». Президент Беларуси также заявил, что не верит в отсутствие нефти в стране.

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