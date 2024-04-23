Лукашенко приказал «копать и искать» нефть в Беларуси

Александр Лукашенко распорядился найти в Беларуси месторождения нефти. Такое поручение он дал Сергею Масляку при назначении его на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает беларусское государственное агентство БЕЛТА.

«Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте», — сказал Лукашенко Масляку.

При этом он отметил, что ранее в Беалруси удалось найти месторождения минеральных удобрений. «Но я не верю, что у нас нет бо́льших объемов нефти», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что пока в Беларуси лишь одна компания занимается разведкой и добычей нефти. Лукашенко оговорился, что положительно оценивает как работу компании в целом, так и ее руководителя. В то же время он обратил внимание на то, что в этой сфере нет конкуренции.

«Не мы придумали — конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее», — подчеркнул он в разговоре с Масляком.

В конце марта стало известно, что Россия в разы увеличила импорт бензина из Беларуси. Это произошло на фоне падения российского производства топлива из-за продолжающихся украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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