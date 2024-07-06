США закупили у России обогащенный уран на рекордную сумму

В мае этого года США закупили у России обогащенный уран на 209,5 миллионов долларов. Это самый высокий показатель с марта 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское статбюро.

Агентство отмечает, что в мае этого года Россия возобновила приостановленные в апреле поставки урана в США. За месяц объем экспорта составил 91,1 тысяч тонн. При этом, по данным РИА «Новости», всего США закупили у нескольких стран обогащенный уран на 987 миллионов долларов. Агентство утверждает, что впервые с 2015 года в сделке участвовали «все основные поставщики».

В общем рейтинге Россия занимает третье место по поставкам урана в США. Главным экспортером стал Китай, который получил за поставки 323,6 миллионов долларов. На втором месте — Франция, которая получила 245,4 миллиона долларов после трехмесячного перерыва в поставках урана.

В мае этого года в США приняли закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана, который произвела Россия или российская организация. Тогда советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что новый закон поможет снизить зависимость США от России в вопросе ядерной энергетики, что, по его словам, будет способствовать экономической стабильности в стране.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что принятие закона может напротив привести к большим финансовым потерям для США и провалу «зеленых проектов». В «Росатоме» закон назвали деструктивным. При этом, как указано в документе, американское Минэнерго может делать исключения до 2028 года, если США не найдет иных источников для закупки урана.

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