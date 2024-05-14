США запретили импорт российского урана

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или российской организацией. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан назвал закон «историческим» и заявил, что он укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, снизив зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.

Салливан отметил, что Конгресс выделил 2,7 миллиарда долларов для энергетического сектора. По мнению советника, это позволит «запустить новые мощности по обогащению урана в США».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что принятие закона принесет большие финансовые потери США, а многие «зеленые проекты» могут провалиться.

«Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад — не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС — ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции», — утверждает Антонов.

Как уточняет «Коммерсантъ», в «Росатоме» считают, что закон имеет «деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла».

Закон вступит в силу через 90 дней. Согласно документу, до 2028 года Минэнерго США может делать временные исключения, если не будет других источников поставки урана.

Ранее Bloomberg писал, что Россия поставляет США почти четверть от общего импорта обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов Америки. По данным издания, эти продажи приносят России примерно миллиард долларов в год.

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