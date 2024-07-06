В Шереметьево массово задерживают рейсы из-за непогоды

Из-за ливня и грозы, прошедших накануне в Москве, в аэропорту Шереметьево задержали более ста рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на приложение для отслеживание полетов FlightStats.

«Авиаторщина» пишет, что задерживаются рейсы как на вылет, так и на прилет. По данным телеграм-канала, в Шереметьево не смогли приземлиться вовремя более 150 самолетов. Кроме того, в залах ожидания и на стойках регистрации скопились огромные очереди из пассажиров.

«Не все в порядке было и на перронах. Этой ночью экипажи воздушных судов жаловались на отсутствие или задержки в подгоне трапов, отсутствие агентов и машин с бортовым питанием», — пишет телеграм-канал.

Телеграм-канал Baza утверждает, что большинство задержек связаны с «Аэрофлотом». Пресс-служба авиакомпании опубликовала сообщение, в котором говорится, что расписание было «скорректировано» из-за «неблагоприятных погодных условий». Время вылета части самолетов сдвинули в связи с «поздним прибытием самолетов из предыдущих рейсов».

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявили, что ведомство мониторит ситуацию «в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг». В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры «прокурорского реагирования».

5 июля в Московскую область, а затем в Москву пришел ураган «Орхан». Некоторые районы города и Подмосковья залил сильный дождь с грозой и градом. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В Москве были закрыты парки, фестивальные площадки и открытые бассейны, а также московский зоопарк. «Интерфакс» пишет, что за день в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков.

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