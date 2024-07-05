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На Москву надвигается ураган «Орхан» 

16:58 • 05.07.2024

Москва и Московская область оказались в зоне действия урагана «Орхан». По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и градом продлится до ночи, а порывы шквалистого ветра могут местами могут достигать 20-25 метров в секунду. 

В некоторых районах Москвы уже идет сильный дождь. Представитель комплекса городского хозяйства сообщил, что ветер повалил несколько деревьев. 

Из-за разгула стихии в отдельных районах столицы пропал свет, утверждает телеграм-канал «Привет, Москва», улицы заливает водой, а движение по дорогам затруднено. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что есть условия для формирования смерчей. 

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал рестораторам закрыть летние веранды для посетителей и укрепить уличные конструкции. Также около полудня в городе закрыли все подведомственные департаменту культуры парки и зоопарк. 

«Сегодня с 14:00 "Аптекарский огород" закрывается до конца дня. Берегите себя», — говорится в телеграм-канале ботанического сада. Ожидается, что пик урагана придется примерно на 18 часов. 

Mash пишет, что из-за непогоды перенесли концерт Басты и Гуфа, который должен был пройти в Парке Горького.

В Московской области город Солнечногорск залило дождем и засыпало градом, пишет Shot. Судя по опубликованному видео, там затопило дороги. Похожая ситуация в Наро-Фоминске.

Жители Подмосковья сообщают о поваленных деревьях. Телеграм-каналы пишут, что в некоторых районах области пропало электричество.

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