Российские власти будут бороться с иностранной лексикой

Российское правительство утвердило план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации основ госполитики по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В распоряжении есть пункт под названием «Защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, пресечение деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России, и противодействие излишнему использованию иностранной лексики».

В плане предусмотрено определение критериев излишнего использования иностранной лексики и проведение мероприятий по противодействию ее применения в публичном пространстве, литературе и искусстве, СМИ, образовании и наружной рекламе.

Помимо этого российские власти намерены мониторить зарубежные СМИ на предмет освещения тематики «традиционных духовно-нравственный ценностей» и продвигать ее среди россиян, живущих за рубежом. Как отмечает «Коммерсантъ», в рамках реализации плана должны проводиться выставки о войне в Украине и «просветительские уроки» в школах. Также запланировано издание литературы на военно-историческую тему.

Ответственными за исполнение плана назначены Минпросвещения, Минобразования, Минкультуры, Минцифры и власти субъектов России.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон, запрещающий использовать иностранную лексику в фильмах, спектаклях и СМИ. Запрет также распространяется на официальные документы, географические названия и предвыборные кампании.

Документ предусматривал введение «нормативных словарей», «нормативных грамматик» и «нормативных справочников», в которых должны быть зафиксированы нормы русского языка как государственного. Их утверждением должно заниматься российское правительство.

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