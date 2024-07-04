Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — написал он в соцсети X.

Ранее Карлсон заявлял, что Зеленский отклонил «многочисленные запросы» на интервью. Журналист не уточнил когда именно может выйти интервью с украинским президентом.

В феврале Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Свое решение он объяснял тем, что американцы не знают о происходящем в России и Украине. Для записи Карлсон прилетел в Москву. Беседа продолжалась более двух часов и в основном была посвящена войне в Украине. Также Путин и Карлсон обсудили отношения России и США. Видео Карлсон опубликовал на своем сайте.

Позднее, выступая в подкасте американского блогера Лекса Фридмана, Карлсон высмеял тезис Путина о «денацификации», которым тот оправдывает вторжение в Украину.

«Я подумал, что это одна из глупейших вещей, что я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит. Какая еще денацификация?», — сказал журналист.

В свою очередь, Путин говорил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном, так как он лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Он также назвал американского журналиста «опасным человеком».

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