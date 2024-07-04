Желающим бойкотировать электронное голосование москвичам придется заранее требовать бумажный бюллетень

В Москве изменили порядок голосования. Теперь, чтобы получить бумажный бюллетень, необходимо заранее подать заявление, передает РБК.

«Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», — заявил на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Он утверждает, что в последние годы избиратели предпочитают голосовать онлайн или с помощью терминалов. Так, по словам Реута, на последних выборах мэра Москвы свыше 80% избирателей выбрали электронное голосование.

В свою очередь, председатель комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев рассказал о еще одном способе получить бумажный бюллетень: «Подача заявления на голосование бумажным бюллетенем на mos.ru может стать такой же услугой, которую может получить любой желающий в пару кликов. Предлагаю открыть подачу заявлений на mos.ru за 45 дней до выборов».

Ковалев добавил, что необходимо также предусмотреть возможность подачи заявления на получение бумажного бюллетеня во время посещения участковой избирательной комиссии.

В свою очередь, начальник управления по развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко подчеркнул, что те, кто подал заявку на бумажный бюллетень, не смогут проголосовать с помощью терминала. «То есть отдать свой голос можно будет только на участке по месту постоянной регистрации», — пояснил он.

Накануне Центризбирком принял новый порядок электронного голосования на выборах и референдумах. Он позволяет проводить их без использования бумажных бюллетеней.

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