Ближайшие выборы в Москве могут пройти без бумажных бюллетеней 

Центризбирком (ЦИК) принял новый порядок электронного голосования (ЭГ) на выборах и референдумах, который позволяет проводить их без использования бумажных бюллетеней. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на проект соответствующего постановления, который представил зампред ЦИК Николай Булаев.

Согласно документу для проведения голосования участки оборудуют комплексами для электронного голосования (КЭГ), которые придут на смену терминалам электронного голосования (ТЭГ), применявшимся ранее.

Так, на прошедших в марте выборах президента ТЭГами были оборудованы все участки Москвы. У избирателей был выбор — проголосовать с помощью бумажного бюллетеня или использовать ТЭГ.

По словам Булаева, постановление ЦИК дает региональным избиркомам право самим определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других особенностей, а также дает возможность полностью отказаться от использования бумажных бюллетеней.

По данным «Ведомостей», первым регионом, который воспользуется этим правом, вероятно, станет Москва, где в сентябре должны пройти выборы муниципальных депутатов и в Мосгордуму.

Булаев рассказал, что ежегодно в Москве печатаются бюллетени к выборам. Так, например, к ближайшему Единому дню голосования их «должны были напечатать более восьми миллионов штук». Булаев заявил, что большая часть напечатанных бюллетеней так и остается неиспользованными, так как более 80% избирателей в столице голосуют дистанционно.

19 июня о том, что ЦИК принял решение провести первые выборы в России без бумажных бюллетеней сообщил телеграм-канал исследовательского фонда «Московская политика».

«Именно ради этого власти и задумывали изначально всю эту историю с электронным голосованием. И нет сомнений, что после Москвы отменять бумажные бюллетени будут везде, чтобы можно было на все 146% рисовать результаты выборов.

Следующий шаг — выборы без избирателей. Чтобы ЦИКу было еще удобнее», — написала по этому поводу журналистка Фарида Рустамова.

«В каком-то смысле, знаете ли, это и логично: ведь никакого доверия к институту выборов в России уже не осталось. Оно разрушено до нуля. Поэтому, теперь уж какая разница!» — заявил тогда в своем телеграм-канале соратник Алексея Навального Леонид Волков.

В тот же день глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала сообщения об отмене бумажных бюллетеней слухами. Она заявила, что ЦИК обсуждал лишь порядок проведения электронного голосования на выборах в Москве, если Мосгоризбирком решит провести его.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) впервые была применена в 2019 году в Москве на выборах в Мосгордуму. Как заявляли тогда оппозиционные кандидаты и независимые эксперты, система позволила властям свободно фальсифицировать результаты электронного голосования, чем они воспользовались, чтобы не допустить победы неугодных кандидатов.

В 2024 году незадолго до выборов президента России эксперты рассказали «Холоду», что система ДЭГ позволит Кремлю фальсифицировать результаты голосования по меньшей мере в 29 российских регионах.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», – заявил зампред ЦИК. При этом он уточнил, что в воинских частях или СИЗО «организовать голосование с помощью электронного голосования весьма и весьма сложно». «Мы понимаем, что там будут применены бумажные бюллетени», – сказал Булаев.

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