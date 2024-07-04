Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за несогласованный выезд из страны

Госдума приняла закон, по которому депутаты и сенаторы обязаны согласовывать свои поездки за границу. За выезд из страны без разрешения их будут досрочно лишать полномочий, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект внесли в Госдуму в конце июня. Его инициаторами стали члены партии «Единая Россия» — сенатор Вячеслав Тимченко, а также депутаты Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский

Необходимость введения согласованных поездок за рубеж для парламентариев объяснили возникновением угроз безопасности в условиях войны, санкционным давлением, а также деятельностью иностранных спецслужб.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил идею введения запрета на выезд не только для действующих парламентариев, но и для тех, чьи полномочия истекли менее трех лет назад.

«Если мы примем это решение, а оно будет ответственным, то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка», — сказал Володин на пленарном заседании, поручив проработать этот вопрос.

Володин напомнил, что похожее ограничение сейчас действует в отношении чиновников, у которых есть доступ к секретной информации. Так, людям с первой формой допуска запрещено выезжать за пределы страны в течение пяти лет.

Летом 2023 года Госдума изменила закон о гостайне и ограничила в праве выезда за гарницу депутатов и сенаторов, которые владеют сведениями особой важности или данными под грифом «секретно». В начале августа документ подписал Владимир Путин.

Сейчас депутаты нижней палаты парламента должны информировать свое руководство о выезде за границу, а их командировки в другие страны необходимо согласовать на совете Думы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.