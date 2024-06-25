Депутаты и сенаторы могут лишиться должностей за выезд за границу без разрешения 

Депутатов Государственной думы и сенаторов хотят лишать статусов за несанкционированный выезд за границу. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника в нижней палате парламента.

Один из собеседников газеты рассказал, что соответствующие поправки могут внести в закон о статусе сенатора и депутата. По его словам, документ разрабатывают по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Планируется ввести запрет на выезд депутатам и сенаторам без согласования. Игнорирование будет является основанием для лишения мандата», — сказал один анонимный источник издания и подтвердил второй.

На данный момент депутаты нижней палаты парламента должны информировать свое руководство о выезде за границу, а их зарубежные командировки согласовываются на совете Думы.

Лишиться мандата депутаты и сенаторы сейчас могут, если они ведут коммерческую деятельность, а также прогуливают заседания.

«Расширение перечня этих оснований в части нарушения запрета на выезд заграницу выглядит логичным, поскольку уже есть основания, связанные со статусом иноагента и наличием зарубежных активов», — считает юрист Олег Захаров. По его мнению нельзя позволить парламентариям «бравировать депутатской корочкой в недружественных западных СМИ, давая им антироссийские комментарии».

Летом 2023 года Госдума изменила закон о гостайне, ограничив в праве выезда за пределы страны депутатов и сенаторов, которые владеют сведениями особой важности или данными под грифом «секретно». В начале августа документ подписал Владимир Путин.

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