Кремль нашел способ фальсифицировать выборы в 29 регионах России

Активное навязывание дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 29 регионах России позволит Кремлю повлиять на итоги президентских выборов 2024 года. Электронное голосование в этих субъектах России пройдет впервые. В этих регионах живет около 48 миллионов человек, многих из которых российские власти склоняют к голосованию за Владимира Путина именно с помощью ДЭГ. Эксперты рассказали «Холоду» о способах избежать давления и сохранить свой голос. В то же время, по их мнению, полностью избежать фальсификаций в этих регионах, скорее всего, избежать не удастся.

«[Это] преимущественно проблемные для властей регионы типа Москвы или Иркутской области. А вот так называемых “электоральных султанатов” с запредельными показатели власти там нет», — пишет сопредседатель движения «Голос» (организации, которая уже больше 10 лет наблюдает за электоральным процессом в России) Станислав Андрейчук.

По его словам, независимо оценить результаты голосования через ДЭГ невозможно, так как власти не раскрывают электронных кодов и не допускают до них независимых наблюдателей. Государственные учреждения давят на своих сотрудников, чтобы они проголосовали именно с помощью ДЭГ, так как эти голоса проще «подкорректировать» в случае неудобного для власти результата.

«Судя по темпам регистрации в ДЭГ, электронно проголосует около 10-15 миллионов человек. Еще 20-25 миллионов голосов власти добавят в “электоральных султанатах”. Судя по всему, показатели, которых хотят добиться в штабе Владимира Путина — около 55-60 миллионов голосов всего. При таких раскладах это довольно простая задача», — утверждает Андрейчук.

На 29 регионов, в которых будет активно использоваться ДЭГ, приходится до 43% всех избирателей России. Всего воспользоваться своим правом проголосовать могут 112,3 миллионов избирателей.

«Голос» получил почти 600 сообщений о нарушениях выборного законодательства: в значительной части из них говорится о том, что сотрудников бюджетных учреждений категорично заставляют регистрироваться в ДЭГ, а не голосовать очно на избирательном участке. Как обойти давление властей и сохранить свой голос можно узнать в инструкции «Холода».

Накануне стало известно, что «Единая Россия» разработала сервис для контроля явки на выборах. Гражданам предлагают, придя на участок, воспользоваться индивидуальной ссылкой, которая зафиксирует их личные данные и геолокацию, «подтвердив» таким образом участие в голосовании.

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