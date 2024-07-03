Восьмиклассника заподозрили в подготовке убийства Симоньян и Собчак

В деле о подготовке убийства главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак появились новые фигуранты. Один из них — ученик восьмого класса Павел Р. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», который принадлежит Собчак.

Еще два фигуранта — это студент колледжа связи Андрей Детковский и монтажник Сергей Короленков. Как сообщается, всех троих задержали еще 7 мая по обвинению в хулиганстве. В качестве меры пресечения всем троим суд назначил запрет определенных действий. Им нельзя выходить из дома по ночам.

«В СК связали задержание молодых людей с деятельностью «Параграфа88» — неонацистской группировки, которую обвиняли в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак (в самой организации нам заявляли, что никаких покушений на журналисток не готовили)», — говорится в публикации канала «Осторожно, новости».

О том, что сотрудникам ФСБ якобы удалось предотвратить покушение на Симоньян и Собчак стало известно в середине июля 2023 года. Тогда по этому делу арестовали по меньше мере шестерых человек, которые, как утверждалось, «по заданию СБУ осуществляли разведку по адресам работы и проживания» женщин.

Телеканал RT опубликовал видео с одним из задержанных — Михаилом Балашовым. Он рассказал о создании неонацистской группы «Параграф 88» и вовлечении в ее деятельность несовершеннолетних.

После задержания силовики избили и пытали электрическим током Михаила Балашова и Егора Савельева в отделе полиции на Новокузнецкой улице в Москве. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец. По его словам, 18-летний Балашов дал признательные показания, потому что «его так пиздили», что вариантов больше не было.

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