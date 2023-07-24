После задержания силовики жестоко избили и пытали электрическим током фигурантов дела о подготовке покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Об этом «Медиазоне» рассказал очевидец, наблюдавший Михаила Балашова и Егора Савельева в отделе полиции на Новокузнецкой улице в Москве.

С его слов, 18-летний Балашов дал признательные показания, потому что «его так пиздили, что там вариантов больше нет». Очевидец рассказал, что после допроса Балашов «был как дэцэпэшник, весь, весь, сука, трясся, двух слов связать не мог, не мог сжать руку».

«Он на весь отдел орал. Было слышно: бах-бах — "ладно, не надо, я все скажу, я все скажу", бах-бах — "я все скажу, не надо", бах-бах», — рассказал очевидец.

По его словам, другого фигуранта этого дела — 22-летнего Егора Савельева — пытали электрошокером. Собеседник издания слышал, как один из силовиков говорил, будто Савельев «сейчас запах жареного мяса чувствует», потому что ему «яйца шокером хуярят».

Другие источники также подтвердили «Медиазоне», что фигурантов дела о покушении пытали в полиции.

В середине июля ФСБ сообщила, что ее сотрудникам удалось предотвратить готовящееся покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В сообщении говорилось, что силовики задержали в Москве и Рязанской области восьмерых «неонацистов из группировки "Параграф-88"», которые якобы «по заданию СБУ осуществляли разведку по адресам работы и проживания» женщин.

Телеканал RT опубликовал видео допроса Михаила Балашова. Он рассказал, что ему 18 лет и что он из Москвы. Также на видео он говорит, что создал неонацистскую группировку «Параграф-88» и вовлек в нее несовершеннолетних, вместе с которыми нападал на «лиц неславянской внешности».

Позже Басманный районный суд Москвы арестовал обоих задержанных по делу об «избиении лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений».

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