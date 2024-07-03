СМИ: Трамп обсуждает сделку с Путиным и готов сохранить за Россией захваченные территории Украины

Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине и оставлении за Россией захваченных украинских территорий. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.

При этом издание не уточняет, в каком формате идут переговоры и о каких именно территориях идет речь. В свою очередь, источники Politico говорят, что Трамп хочет заключить с Путиным сделку, по которой Украина и Грузия смогут вступить в НАТО.

Все это, по данным издания, является частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО, который предполагается реализовать в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре этого года.

Как пишет Politico, этот план не предполагает выход США из НАТО, но предусматривает переход к «двухуровневой системе» альянса.

Согласно этой системе, страны-члены альянса, которые не тратят на его нужды 2% своего ВВП, «не будут пользоваться щедрыми тратами на оборону и гарантией безопасности США», пояснили источники издания. Само Politico отмечает, что такие меры можно считать нарушение 5 статьи Североатлантического договора, которая гарантирует его участникам коллективную защиту в случае нападения.

В Кремле, комментируя публикацию Politico, отрицают проведение переговоров между Путиным и Трампом. «Это не так», — заявил пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что страны НАТО разработали комплекс мер по военной поддержке Украины на случай прихода Трампа к власти в США. Он предполагает, что главенствующая роль в организации поставок оружия Киеву и обучении украинских солдат перейдет от Вашингтона специально созданному командованию НАТО в германском Висбадене.

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