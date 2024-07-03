Большинство европейцев перестали верить в «безоговорочную» победу Украины

Европейцы считают, что война в Украине закончится за столом переговоров с Россией, и почти не верят в «безоговорочную» победу Украины. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям в 15 европейских странах, включая саму Украину, пишет британская газета The Guardian.

Единственной страной, где преобладает мнение о безоговорочной победе Украины в войне с Россией, оказалась Эстония. Там так считают 38% опрошенных. При этом даже в Эстонии респонденты не поддержали предложение об отправке своих солдат в Украину. В то же время в таких странах, как Швеция и Польша большинство опрошенных высказались за продолжение военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не вернет все захваченные Россией территории.

В свою очередь, респонденты из Италии, Греции и Болгарии высказались против наращивания военной помощи Украине. В остальных странах участники опроса выступили за продолжение поставок оружия Киеву, пояснив, что, по их мнению, это усилит позиции Украины на будущих мирных переговорах с Россией.

Во Франции, президент которой Эммануэль Макрон допускал отправку французских солдат в Украину, лишь треть опрошенных высказалась за продолжение поддержки Киева до возврата им утраченных территорий, еще треть считает правильным для Парижа подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров с Россией, оставшаяся треть французских респондентов затруднилась с ответом.

В самой Украине 58% опрошенных по-прежнему верят в победу своей страны в войне, еще 30% считают, что она закончится переговорами, и лишь 1% полагает, что победу в войне одержит Россия. При этом большинство украинских респондентов готовы поступиться частью захваченных территорий, но не правом страны вступить в НАТО.

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