Власти Литвы подготовили план эвакуации столицы на случай атаки 

Литовские власти разработали план эвакуации и обороны Вильнюса. Об этом пишет Delfi ссылаясь на мэра города Валдаса Бенкунскаса.

«Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель номер один. И, вне всякого сомнения, мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой», — сказал Бенкунскас.

По его словам, в случае опасности эвакуация населения будет осуществляться в шести направлениях на запад и на юг. При этом Бенкунскас отметил, что это будет зависеть от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты. Основная цель — эвакуировать Вильнюс за полтора дня. Для этого разработали пять разных сценариев.

Город планирует закупить противотанковые ежи, бетонные блоки и так называемые «зубы дракона», чтобы в случае необходимости можно было заблокировать въезд в Вильнюс.

«Основные дороги в южном и восточном направлении, если смотреть на внешнюю границу НАТО. Охватим и сеть небольших дорог, начиная с лесных, гравийных, которые могли бы использоваться во время атаки на город», — пояснил Бенкунскас.

Кроме того, власти страны планируют начать строительство убежищ. Имеющихся укрытий, по словам Бенкунскаса, хватит только для половины жителей литовской столицы, цель — предоставить убежище 100% населения.

В конце июня лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали руководство Евросоюза построить оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью. Стоимость строительства 700-километровой оборонительной линии некоторые европейские дипломаты оценили примерно в 2,5 миллиарда евро.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.